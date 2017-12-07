وفاة طالبين وإصابة 5 من عائلة واحدة في حادث مروري بجازان

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توفي طالبان وأصيب 5 آخرون من طلاب الحرث في منطقة جازان بينهم طالبة في الروضة من عائلة واحدة، جراء حادثة مرورية أليمة أثناء ذهابهم إلى مدرستهم على طريق “الخوبة ـ الحمصة”، بالقرب من مدرستي أم الشعنون الابتدائية والمتوسطة للبنين والبنات.

وأوضح مدير مكتب تعليم المسارحة والحرث، علي دغريري، أن المتوفين من أسرة واحدة- ابنا علي بن محمد الحكمي- معزيا ذوي الطالبين الفقيدين: سعود (ثانية متوسط) ومهند (ثانية ابتدائي) سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء محمد (ثالثة متوسط) ونواف (سادسة ابتدائي) ورزان (رابع ابتدائي) وشهد (ثانية ابتدائي) وهديل (الروضة).