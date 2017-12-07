مواطنون يشتكون من ارتفاع التأمين الشامل للسيارات.. و«الشركات» ترد

تواصل – الرياض:

اشتكى عدد من أصحاب السيارات من ارتفاع سعر التأمين الشامل، مؤكدين أن هذا الارتفاع في السعر يضطرهم لإصلاح المركبة على نفقتهم الخاصة، فشركات التأمين تطلب منهم عند وقوع الحوادث دفع من 1000 إلى 3000 ريال «تحمل» حتى لا تتعدى قيمة الإصلاح 5000 ريال.

في الوقت ذاته صدق خبير تأميني على شكوى المواطنين قائلا: ‘‘إن النسبة بها نوع من الاجحاف بالمستهلك وطالب بإعادة النظر فيها وترتيبها‘‘ بحسب ‘‘اليوم‘‘.

على النقيض دافع ممثلو شركات التأمين عن النسبة معتبرين أنها لصالح الطرفين الشركات والمستهلك، حيث أكد المتحدث الإعلامي لشركات التأمين عادل العيسى، أن الهدف من نسبة التحمل، التي تضعها شركات التأمين لعملائها الذين تم تأمين مركباتهم بتأمين شامل، هو التقليل من نسبة الحوادث.

وقال رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية صلاح الجبر: ان شركات التأمين تضع خيارات بشأن نسبة التحمل أمام العميل، وتخيره بأن تتراوح نسبتها بين 1000 ريال الى 5000 ريال، مضيفا أن ذلك لصالح العملاء بشكل كبير، ليخفف عليه سعر الحادث والإصلاح من تأمينه الشامل الذي دفعه مسبقا.