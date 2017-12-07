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وزير الصحة يتفقد مستشفيات جدة ويعد بتحقيق مطالب المراجعين

وزير الصحة يتفقد مستشفيات جدة ويعد بتحقيق مطالب المراجعين
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تواصل – فريق التحرير:

‏تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة صباح اليوم الخميس سير العمل في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة جدة بدأها بمستشفى الملك عبدالعزيز، وكان في استقباله مدير الشؤون الصحية الدكتور مشعل السيالي ومساعدوه.

وزار الوزير أقسام ‏الطوارئ والمختبر والأشعة والخدمات المقدمة للمستفيدين، والتقى عدداً من المراجعين واستمع إلى مطالبهم واعداً بتحقيقها.

‏كما وقف الربيعة على الخدمات التي يقدمها مستشفى الصحة النفسية متجولاً على أقسام الطوارئ والتنويم ‏والعيادات وقسم الطب المنزلي واستمع إلى حاجات المستشفى.

وفي السياق ذاته، زار الربيعة إدارة الطب الشرعي وتفقد سير العمل بها وتجول في ثلاجات الموتى والأقسام الداخلية للإدارة والتقى العاملين بالمركز، واختتم الوزير جولته بزيارة مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية ‏الشرعية مطلعاً على مشروع تطوير بيئة العمل الداخلية والخارجية.

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