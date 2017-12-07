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السديس يَطمئن على صحة المؤذن نايف فيده

السديس يَطمئن على صحة المؤذن نايف فيده
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تواصل – فريق التحرير:

اطمأن كل من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ونائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم على الحالة الصحية لفضيلة مؤذن المسجد الحرام الشيخ نايف بن صالح فيده، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، سائلين المولى القدير عز وجل أن يسبغ على فضيلته ثوب الصحة والعافية.

من جهته رفع الشيخ نايف بن صالح فيده شكره وتقديره إلى الرئيس العام ونائبه لشؤون المسجد الحرام على اهتمامهما، سائلا الله أن يضاعف لهما الأجر والمثوبة.​

وكان الشيخ ⁧‫نايف صالح فيده، ⁧‫مؤذن المسجد الحرام⁩، قد تعرض لجلطة دماغية، يرقد على إِثْرها في مُسْتَشْفَى النور بمكة الْمُكَرَّمَة.

 

 

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