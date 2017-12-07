سيارات أجرة ذاتية القيادة من «نيسان».. يستدعيها الزبون عبر تطبيق جوال

تواصل- وكالات:

تعتزم شركة نيسان لصناعة السيارات اختبار سيارات أجرة ذاتية القيادة على الطرق اليابانية بدءاً من مارس العام المقبل.

وتعمل نيسان في هذا المشروع بالتعاون مع شركة “DeNA” اليابانية للبرمجيات، التي تقدم خدمات الإنترنت في مجالات الألعاب والرعاية الصحية وصناعة السيارات.

وتطور الشركة سيارة من طراز “نيسان ليف” الكهربائية، التي سيستدعيها الركاب باستخدام تطبيق على الهاتف المحمول.

وبذلك تنضم نيسان إلى مجموعة متزايدة من شركات صناعة السيارات التي تُجرب السيارات ذاتية القيادة، بما في ذلك جنرال موتورز وفولفو.