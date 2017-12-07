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حملة أمنية ومرورية بحائل لضبط الأمن حول المدارس

حملة أمنية ومرورية بحائل لضبط الأمن حول المدارس
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تواصل – حائل:

كشف المتحدث الأمني لشرطة حائل الرائد سامي الشمري عن ضبط عدد من المركبات وإحالة قائدي المركبات للهيئة المرورية؛ تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.

جاء ذلك خلال حملة أمنية ومرورية شنتها منطقة حائل على الميادين المحيطة بالمدارس لضبط أي تجاوزات لأنظمة المرور، بتوجيهات من اللواء عثمان المحيميد مدير شرطة منطقة حائل وبإشراف ومتابعة من العقيد دحيم الشبرمي مدير مرور المنطقة.

وأكد المتحدث الأمني أن هذه الحملة تأتي امتداداً للحملات المستمرة لضبط الأمن المروري.

ودعت شرطة حائل جميع قائدي المركبات للتقيد بالأنظمة والتعليمات والتعاون مع رجال الأمن؛ بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية.

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