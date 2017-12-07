خدمة جديدة من «غوغل» لتصفّح آمِن من التجسس

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة غوغل أن خدمة التصفح الآمن SAFE BROWSING ستعمل على تحذير المستخدم مستقبلاً إذا قام بتثبيت تطبيقات، معروفة بأنها تطبيقات تجسس، من متجر تطبيقات غوغل بلاي أو مواقع الويب.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن خدمة التصفح الآمن سيتم إطلاقها مع بداية فبراير (شباط) 2018 وستعمل في الخلفية باستمرار، عند عرض تنزيل التطبيقات من متجر تطبيقات غوغل بلاي أو مواقع التطبيقات، والتي تهدف إلى جمع البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم دون موافقته.

وإلى أن يحين موعد إطلاق خدمة التصفح الآمن ستظل خدمة مكافحة الفيروسات PLAY PROTECT فعالة، عندما يتم بدء تشغيل تنزيل التطبيقات، وينصب اهتمامها في المقام الأول على مكافحة التطبيقات الضارة.