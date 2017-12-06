ولي العهد يستعرض مجالات التعاون العسكري مع مسؤولين بوزارة الدفاع البريطانية

تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم كلا من كبير المستشارين العسكريين لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية “السابق” الفريق توم بيكت ، و “الحالي” الفريق جون لوليمير.

وفي بداية اللقاء رحب سمو ولي العهد بالفريق جون لوليمير بمناسبة توليه منصبه الجديد متمنيا له التوفيق، كما عبر سموه عن الشكر للفريق توم بيكت على جهوده في تطوير العلاقات الدفاعية بين البلدين أثناء فتره عمله.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون العسكري بين البلدين ، والسبل الكفيلة بمواصلة تطويره.

حضر اللقاء المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض الرويلي والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال العتيبي، والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس.