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تعمل لدى أسرة عربية.. تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بـ«خادمة منزلية»

تعمل لدى أسرة عربية.. تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بـ«خادمة منزلية»
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت واقعة التحرش بعاملة منزلة من قبل أحد الأشخاص، تفاصيل جديدة، حيث قامت الخادمة ببث مقطع فيديو عبر الفسبوك، أوضحت خلاله مكان وتفاصيل الواقعة.

وقَالَتْ الخادمة: “إن اسمها ليلي “lili”، وأنها فلبينية وتعمل لدى أسرة عَرَبِيّة بالعاصمة الرياض، حسبما ورد في المقطع المتداول”.

وظهرت الخادمة الفلبينية خلال المقطع وهي داخل حجرة وقد أَغْلَقَت على نفسها باب حجرتها، وانخرطت في البكاء، وكانت تتحدث لرجل من وراء الباب، وأبدت رغبتها في الرحيل، ثم جاءت الزوجة، وتحدثت معها باللغة العَرَبِيّة وطالبتها بفتح الباب أو إحضار الشرطة النسائية.

يُذْكَرُ أَنَّ نشطاء مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ تداولوا مقطع فيديو لشخص يحاول التحرش بعاملة منزلية، مُسْتَغِلاً عدم تواجد أَي أحد بالمكان، وتظهر العاملة وهي تقاومه بشدة، وأمسكت بأداة لردعه وهددته إن لم يبتعد عنها.

وتسبب المقطع المتداول بردود فعل غاضبة، ومطالبات بالتحقق منه، ومن شخص وجنسية المتحرش، كما طالب المغردون بمحاكمته وردعه، وتحويله إلى القضاء الشرعي.

وقام نشطاء على تويتر بتدشين هشتاق بِعُنْوَان: #نطالب_بمحاسبة_المتحرش_بالعاملة، وشهد موجةً من الغضب ضد هذا المتحرش، ولكن توقف البعض عند جنسيته، فهناك من أكدوا أنه أجنبي واستدلوا بملابسه، وهناك مَن طالبوا بوضع حدّ للاستعانة بالعاملات المنزليات، حيث تترك الأسرةُ العاملةَ بالمنزل ويوجد السائق أو غيره، ولكن اتفق الجميعُ على وجوب التحري عن هذا المقطع، والقبض على المتحرش ومحاكمته.

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