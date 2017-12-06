يمنيون وصفوه بالمتلون.. خطيب «صالح» يرقص مع الحوثيين ابتهاجاً بقتله

تواصل – فريق التحرير:

اعتبر كثير من اليمنيين أن مَا أقدم عليه خطيب جامع الصالح “علي المطري”، عندما شَارَكَ ميليشيا الحوثي احتفالاتهم ابتهاجاً بقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، هو خيانة لمن لازمه طيلة 33 عاماً.

وكان “المطري” قد ظهر وسط الحوثيين، خلال احتفالهم بقتل “صالح”، وأدى معهم الرقصة اليمنية المعروفة “البرع”، بل وحضر احتفال الحوثي الذي دَعَا له زعيم التمرد عبد، في شارع المطار تحت شعار: “شكراً لله”، ابتهاجاً بقتلهم الرئيس السابق، مِمَا شَكَّلَ صدمة وذهولاً للعديد من اليمنيين.

وكان المطري أُصِيبَ مع الرئيس السابق صالح في تفجير جامع “النهدين” داخل دار الرئاسة عام 2011م، في صلاة الْجُمُعَة، حيث كان خطيباً كالعادة في أَي جمعة يحضرها “صالح”، ونقل معه إلى الرياض لتلقي العلاج.

وبِحَسَبِ وكيل وزارة الأَوْقَاف وعضو جمعية علماء اليمن الشيخ محمد شبيبة، فإن المطري “بقي مع صالح حتى قبل أسبوع من موته، ثم تنكر له بعد قتله على يد من كان يصفه بالمجوسي ذنَب إيران.. باعه بعد أن شيد من هِباته وأعطياته البيوت، واشترى السيارات، وتزوج النساء، وكسب المحلات والعقارات”.

وَأكَّدَ أن من يعرف المطري لا يستغرب منه هذا الانسلاخ والتقلب؛ اسْتِنَادَاً إلى ماضيه المتلون.