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«الغذاء والدواء» تُطلق حملة لتعزيز نمط الحياة الصحي والتوازن الغذائي

«الغذاء والدواء» تُطلق حملة لتعزيز نمط الحياة الصحي والتوازن الغذائي
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تواصل – واس:

تُطلق الهيئة العامة للغذاء والدواء، غداً حملة توعوية تفاعلية بعنوان “#تحدي_2030″، تهدف إلى تعزيز نمط الحياة الصحي والتوازن الغذائي لدى المجتمع.

وتعد الحملة التوعوية أحد محاور استراتيجية الهيئة في تنظيم الغذاء الصحي التي تحقق محور نمط الحياة الصحي في رؤية المملكة 2030، من خلال رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، لتمكينهم من اختيار الغذاء الصحي.

وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن الهيئة خصصت جناحاً تفاعلياً في مدن الرياض وجدة والدمام، يتواجد فيه مختصون وممارسون صحيون وتغذويون، لقياس مستوى معرفة المجتمع بالسعرات الحرارية للأطعمة، وتعزيز مفهوم معادلة السعرات الحرارية التي يحصل عليها الفرد من الطعام، مقابل ما يستهلكه خلال نشاطه اليومي، وإجراء القياسات الحيوية.

ونوّه السلطان، أن مسابقة ستُجرى على مستوى المملكة تزامناً مع الحملة، وتحمل عنوان “#تحدي_2030″، وتتمثل في تحدٍ لممارسة النشاط البدني 30 دقيقة يومياً خلال 20 يوماً متواصلة، مشيراً إلى أن بإمكان أي شخص المشاركة في المسابقة عبر التسجيل في صفحة الحملة ضمن الموقع الإلكتروني للهيئة، وفي ختام الحملة يُقام حفل تُعلن فيه النتائج والفائزين في التحدي.

وتنطلق الحملة مساء غد في مركز غرناطة للتسوّق بمدينة الرياض، وتستمر ثلاثة أيام، تنتقل بعدها إلى مدينة جــدة بمركز الياسمين للتسوّق، في 23 /03 /1439هـ الموافق 14 /12 /2017م، وتستمر ثلاثة أيام، وتُختتم في مدينة الخبر بمركز الراشد للتسوّق من 3 /04 /1438هـ الموافق 21 /12 /2017م، وتستمر ثلاثة أيام.

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