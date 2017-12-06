(صورة) لطفلين يمنيين تكشف الوجه القبيح للحوثيين

تواصل – فريق التحرير:

الصورة الجيدة أبلغ من ألف كلمة. وكثيراً ما تسجل الكاميرا لحظات تؤثر في الجميع، وها هي تتحفنا بصورة معبرة وحزينة جدًا التُقِطت بالعاصمة اليمنية صنعاء.

تظهر الصورة طفلاً يحمل حقيبته المدرسية ويضع يديه في جيبه ويسير مُنكسًا رأسه، وإلى جانبه يمضي في الاتجاه المعاكس طفل آخر أجبرته الظروف على أن يحمل سلاحًا ليكون جندياً في خدمة ميليشيات الحوثيين.

كما توضح الصورة لحظة التفاتة الطفل حامل السلاح إلى الطالب – على استحياء – وكأنه يتمنى أن يكون مكانه ولسان حاله يقول: “علمونا حمل السلاح بدل قراءة الكتاب وغرسوا فينا الكراهية بدل المحبة والتسامح”.