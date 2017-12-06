«حماية المستهلك»: «الصابونة النباتية المغربية» تحتوي على ادعاءات طبية مضلّلة

تواصل – الرياض:

حذرت جمعية حماية المستهلك من استخدام “الصابونة النباتية المغربية”، التي يُروَّج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودعت إلى التوقف عن استعمالها؛ لأنها تحتوي على ادعاءات طبية مضللة.

جاء ذلك في تنبيه لـ”حماية المستهلك”، قالت فيه: إن “المنتج غير مسجل في قاعدة بيانات المستحضرات الصيدلانية، لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وعليه فإن التسويق له يعد مخالفاً للأنظمة.”

وأضافت أن “الصابونة النباتية المغربية”، تحتوي على “ادعاءات طبية مضللة ولا تستند للأبحاث العلمية” ودعت “حماية المستهلك” إلى تجنب استخدامه في حالة شرائه.