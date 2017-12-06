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مغرِّدون يردون على «ترامب»: القدس عاصمة فلسطين الأبدية

مغرِّدون يردون على «ترامب»: القدس عاصمة فلسطين الأبدية
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تواصل – فريق التحرير

مع تزايد التوقعات بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهويني، وتجاهله كافة التحذيرات العربية والإسلامية من تلك الخطوة؛ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف التغريدات المنتقدة لتلك الخطوة.

وبعد حديث خادم الحرمين مع ترامب وحديثه عن التأثيرات السلبية لخطوته؛ دشَّن النشطاء هاشتاقاً بعنوان (#القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه)، عبروا خلاله عن غضبهم العارم من تلك الإجراءت التي تعتزم الإدارة الأمريكية عليها، مشددين على أن القدس عاصمة إسلامية عربية لدولة فلسطين المحتلة، ولن يتمكن “ترامب” أو غيره، من تغيير ذلك مهما مرت الأزمان والعصور.

وشدد خادم الحرمين – حفظه الله – خلال مكالمة مع ترامب، على أن من شأن هذه الخطوة الخطيرة استفزاز مشاعر المسلمين كافة حول العالم؛ نظراً لمكانة القدس العظيمة والمسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين.

ودخل الهاشتاق قائمة الهاشتاقات الأعلى تداولاً في المملكة، حيث انضم المغردون السعوديون إلى آلاف المغردين العرب، معربين عن رفضهم وغضبهم العارم تجاه الانتهاكات بحق مدينة القدس، والمسجد الأقصى.

الناشط عبدالله الألمعي‏ غرد في الهاشتاق قائلًا: (أقول ونقول كشعب وأبناء الجزيرة العربية، لإخواننا الفلسطينيون، نحن معكم، مهما حاول المجوس وأذنابهم المتاجرة بقضيتكم).

أما الناشط DONOT_CARE، علق قائلاً: (حتى لو أعلن ترمب أن القدس عاصمة اسرائيل لا فائده من هذا الاعلان كلنا نعلم علم اليقين أن القدس ستبقى دوماً عاصمة لفلسطين وستبقى في قلب كل عربي شريف حتى يرث الله الارض و من عليها .. #القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه).

أما المغرد محمد بن بندر فنشر أبياتاً شعرية في حب القدس:

يا قدس ما لي أرى في العين اسئلة … على بحار من الامواج تحملني

ما لي ارى قسمات الوجه شاحبة …. وقد علتها جراح البؤس والوهن

أما حساب DR.CHESS”” فعلق قائلاً: (لن يقايض لن يساوم لن يبيع لن يستسلم لن يوفر نقطة دم من أجل القدس)

“ولــد الــديرة” علق في الهاشتاق قائلاً: (عاصمة فلسطين الابديه وفي قلوب ووجدان المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وسوف تعود يوماً رغم انف من أبى #القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه )

أما “فارس”: (رغم أنف ترامب وبني صفيون #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية

وتابع قائلاً: “علموا أولادكم أسمه الحق الفلسطيني وليس القضية الفلسطينية ولن أمل أو أكل من نشرها إلي أن تعود البوصلة لإتحاهها الصحيح”

أما الدكتور أحمد الشهري فعلق قائلاً: (#القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه عقيدة راسخة في نظر #المملكة_العربية_السعودية ولن تحيد عن هذه العقيدة، وذلك ليس بجديد عليها، بل هو قرار اتخذه #الملك_المؤسس #عبدالعزيز “رحمه الله”، منذ بزغ نور هذه البلاد.)

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