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بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 198 متقدماً على الوظائف الهندسية للمطابقة

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 198 متقدماً على الوظائف الهندسية للمطابقة
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (198) من المتقدمين على الوظائف الهندسية والمعلنة في 05-03-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 22-03-1439هـ وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء القادم الموافق 24-03-1439هـ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وأكدت “الخدمة المدنية” أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

– الهوية الوطنية .
– أصل وثيقة التخرج ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
– الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت الوزارة، أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

أسماء المدعوين للمطابقةمن هنا

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