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«الصحة»: إحالة ممرضة للتحقيق بعد إساءتها لموظفين في مستشفى عسير

«الصحة»: إحالة ممرضة للتحقيق بعد إساءتها لموظفين في مستشفى عسير
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تواصل – علي آل هاشم:

أوقفت المديرية العامة لصحة عسير، أمس الثلاثاء، مواطنة تعمل ممرضة في مستشفى عسير، وأحالتها للتحقيق، إثر نشرها مقطع فيديو وصفته “الصحة” بالمخل بشرف المهنة.

وأوضحت صحة عسير في بيان رسمي أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لإحدى الموظفات بأحد المستشفيات، فإن الإدارة المعنية بصحة المنطقة تقوم باستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة نظاماً، مؤكدة على حرصها على التزام موظفيها بالأنظمة وأخلاقيات المهنة واتخاذ اللازم نظاماً بحق من يخالف ذلك.

وكانت الممرضة قد نشرت مقطع أساءت خلاله إلى موظفي إدارة المتابعة بمستشفى عسير، ونعتتهم بألفاظ مسيئة، وهو المقطع الذي وصفته صحة عسير بالمخل بشرف المهنة.

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