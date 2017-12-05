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«الشؤون الاقتصادية» يستعرض سياسات الأهلية والاستحقاق الخاصة بـ«حساب المواطن»
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تواصل – واس:

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المشتمل للتقرير الاقتصادي والتنموي للمملكة العربية السعودية لفترة الربع الثالث من العام الجاري، وتضمن العرض تقريراً للاقتصاد الوطني والدولي، والتطورات الأساسية في الاقتصاد الكلي، إلى جانب مؤشرات الناتج الإجمالي والأداء النقدي والمالي والأسواق المحلية والدولية وأسواق الطاقة وسوق العمل، إلى جانب أبرز التوقعات الاقتصادية المستقبلية.

كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على العرض المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن برنامج حساب المواطن، وتضمن استعراضاً لسياسات الأهلية والاستحقاق لتقديم الدعم الموجه للفئات المستهدفة من المواطنين في مواجهة الآثار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن تصحيح أسعار الطاقة وغيرها من الإصلاحات الاقتصادية المقرة ضمن برنامج التوازن المالي.

وشدد المجلس على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراعاة التغيرات كافة والآثار المترتبة ذات الصلة بالمواطن بما يضمن حسن تطبيق البرنامج، والرفع أولا بأول عن ذلك.

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