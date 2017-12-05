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وزير خارجية الكويت: مشاركة الدول الـ6 في القمة رسالة لاستمرار المجلس

وزير خارجية الكويت: مشاركة الدول الـ6 في القمة رسالة لاستمرار المجلس
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تواصل – وكالات:

أكد وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، أن مشاركة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في القمة الخليجية المقبلة فيها هو رسالة لاسْتِمْرَار المجلس.

وأَضَافَ الوزير في مؤتمر صحفي بعد ختام القمة التي انعقدت اليوم (الثلاثاء) «انْعِقَاد هذه القمة وسط هذه الظروف الحساسة والدقيقة إقليمياً ودولياً يعكس صعوبة الرؤية والبصيرة والحكمة التي يتحلى بها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العَرَبِيّة، وإيمانهم بأهمية هذه المنظومة وحتمية مواصلة انْعِقَادها تحت أَي ظرف كان».

وقال: «عكس البيان الختامي الرؤى المختلفة لقادة دول مجلس التعاون حيال مختلف التحديات الدَّوْلِيَّة، والإقليمية، والسبيل الأمثل لمعالجتها‘‘.

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