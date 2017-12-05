«الحصيني» يتوقع انهيار «الترمومتر» من شدة البرد

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توقَّع عبدالعزيز الحصيني، المحاضر السابق الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، أن “يطرأ الأربعاء والخميس المقبلين ارتفاعٌ طفيف في الحرارة بمقدار 3 درجات عما هي عليه حالياً”، مشيرا إلى أن ليلة السبت متوقع أن ينهار الترمومتر برداً أمام كتلة أخرى أشد من الأولى، ورياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة يومي الأربعاء والخميس.

وقال “الحصيني”، عبر حسابه الشخصي في “تويتر”، “متوقع هجوم للبرد على دفعتين الأولى من وسط الأسبوع القادم، والثانية الأسبوع الثاني وهي أشد من الأولى، بسبب أنه متوقع ثلوج على تركيا وعلى جبال لبنان وسوريا، والغريب أن خط سماكة الثلج متوقع أن يمر بين طبرجل والقريات الأسبوع القادم”.

وتابع، أنه متوقع بإذن الله كتلة باردة أولى تؤدي إلى انخفاض واضح في الحرارة من الاثنين، والحرارة المتوقعة من “2 إلى 8” فجراً على الوسطى والشمالية الاثنين والثلاثاء، متابعاً “ترتفع الحرارة 3 درجات الأربعاء والخميس والجمعة، ومن السبت متوقع أن ينهار الترمومتر برداً أمام كتلة أخرى أشد من الأولى 2:10 و2:09.