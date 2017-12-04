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«بطاقة ذكية» تمنح أكاديمية سعودية بالطائف براءة اختراع

«بطاقة ذكية» تمنح أكاديمية سعودية بالطائف براءة اختراع
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تواصل – الطائف

نجحت أكاديمية بجامعة الطائف من الحصول على شهادة ابتكار منتج صناعي من مكتب البراءات السعودي، لابتكارها بطاقة ذكية تساعد على التحقق من بيانات حاملها باستخدام المقاييس الحيوية، وفقا لـ”الرياض”.

وأوضحت عميدة الدراسات الجامعية بجامعة الطائف د. سارة العتيبي أن الهدف من ابتكار البطاقة الذكية هو التحقق المباشر من حامل البطاقة باستخدام المقاييس الحيوية، مقارنة مع معلومات صاحب البطاقة المحفوظة في الـذاكرة، وربطها بطريقة تضمن الأمان والخصوصية العالية، وكذلك سهولة الاستخدام لجميع المستخدمين باختلاف احتياجاتهم، مبينةً أن مهمة هذا الاختراع هي إيجاد وسيلة ذكية تساعد في عملية ربط وتكامل جميع أدوات التحقق من هوية الأشخاص، سواء في الخدمات الإلكترونية أو الخدمات الأخرى، كالخدمات الحكومية، والصحية، والبنكية، وغيرها من الخدمات بطريقة تضمن الأمان والخصوصية العالية، وكذلك سهولة الاستخدام لجميع المستخدمين باختلاف احتياجاتهم.

وأشارت إلى أن البطاقة الذكية تتضمن ذاكرة تحتوي على معلومات المستخدم مشتملة على مفتاح عام وشهادة أمن وقارئ لبصمة الأصبع وقارئ صوت صغير الحجم وكاميرا صغيرة الحجم لتصوير بصمة الوجه ومنفذ لإدخال التوقيع، كما أنها تشتمل على باركود خارجي للبطاقة لقراءة اسم صاحب البطاقة وتاريخ ميلاده والرقم الخاص له، وشريط مغناطيسي يمكن من خلاله الوصول إلى معلومات المستخدم الموجودة في البطاقة، ورقم أمان يمكن للمستخدم استخدامه في الخدمات الإلكترونية، والناقل التسلسلي العالمي «USB» يتضمن جميع السجلات الطبية والسيرة الذاتية والشهادات العلمية والبيانات السرية للمستخدم، ومخرج صوت، وإضاءة، إضافة إلى معالج دقيق يقوم بالتدقيق وبطارية.

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