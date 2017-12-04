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خلل يضرب هواتف «آيفون» حول العالم

خلل يضرب هواتف «آيفون» حول العالم
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تواصل – وكالات:

تعرضت هواتف “آيفون” في جميع أنحاء العالم إلى عطل تسبب بإعادة تشغيلها دون أَي سبب واضح.

وجاءت هذه المشكلة الأخيرة خلال أسبوع حافل مرّ على تاريخ شركة آبل، حيث واجهت أجهزة اللابتوب “ماك” مشكلة عرضتها لخطر الاختراق فِي وَقْتٍ سَابِقٍ من هذا الأسبوع.

ويبدو أن المشكلة قد وصلت إلى نظام تحديث البرامج الذي أدخل في الهواتف، وتسبب الخلل في إعادة تشغيل الهواتف تلقائياً دون أَي سبب على مَا يبدو، ولكن المشكلة تم تحديدها الآن.

وأرسلت آبل نسخة جديدة من برنامج التحديث للتخلص من المشكلة، حيث يمكن تحميلها الآن عن طريق التوجه إلى الإعدادات والنقر على الخيار “عام”، وَذَلِكَ لِلوصول إلى خيار تحديث البرنامج.

وتقدم عدد من المستخدمين بشكاوى حول خلل أصاب نظام IOS 11.1.2، تسبب بتعطل هواتف آيفون حول العالم مع اسْتِمْرَار تغير التاريخ إلى يوم 2 ديسمبر، كما يبدو أن المشكلة مرتبطة بالإشعارات الواردة من التطبيقات، التي تقدم تذكيراً يَوْمِيّاً متكرراً للقيام ببعض الأَنْشِطَة.

ويمكن إصلاح المشكلة إما عن طريق إيقاف الإشعارات أو تغيير التاريخ إلى 1 ديسمبر، والذي قد يسبب مشاكل للتطبيقات التي تعتمد على التاريخ.

يُشَارُ إلى أن المشكلة أتت في الأسبوع نفسه الذي عانت فيه أجهزة الكمبيوتر التي تُشغل أحدث البرامج الرَئِيسِيّة، من مشاكل عديدة. وقامت آبل بتحديث برامجها للتخلص من هذا الخطأ.

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بورصة تواصل

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