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سفير المملكة باليمن: ما فعله الحوثيون بـ«صالح» جزء من تربيتهم الإيرانية

سفير المملكة باليمن: ما فعله الحوثيون بـ«صالح» جزء من تربيتهم الإيرانية
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تواصل – فريق التحرير:

اعتبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، أن مَا فعلته ميليشيات الحوثي بالرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، من غدر ونقض للعهود، هو جزء من تربيتها الإيرانية.

وقال السفیر، في تَغْرِيدة على حسابه بموقع “تويتر”، الیوم الاثنین: “دوماً المملكة مع أشقائنا الیمنیین مھما يحدث من جرائم حوثیة، وما قَامَ به الحوثي من غدر ونقض للعھود جزء من تربیته الإيرانیة، الغريم واحد”.

جاء ذلك تعلیقاً على اغتیال المیلیشیات الحوثیة، ظھر الیوم، للرئیس الیمني السابق علي عبدالله صالح، خلال توجھه لمدينة سنحان، بعد اعتراض موكبه وتصفیة جمیع المرافقین له وأسر نجله خالد.

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