الطائف.. إلقاء المخلفات والحيوانات النافقة بجانب الطرق وإتلاف كاميرات المراقبة

تواصل – فريق التحرير:

رَصَدَت كاميرات أمانة الطائف التي ثبتتها على العديد من أعمدة الإنارة، مخالفين يقومون بإلقاء الحيوانات النافقة، والمخلفات الصلبة بجنبات الطرق غير مكترثين باللوحات التحذيرية والإِرْشَادية؛ مِمَّا يخضعهم للعقوبات النظامية.

كما تَمَّ رَصْدُ حالات خلع وتكسير وإتلاف للكاميرات الإِلِكْتُرُونِيّة المثبتة على الأعمدة لمراقبة الطرق في عدد من المواقع.

وأوضحت أمانة الطائف أنها بدأت تطبيق برنامج لمراقبة أَعْمَال النظافة والإصحاح البيئي وضبط المخالفين من خلال تزويد الأعمدة بالشوارع العامة والطرق السريعة والأمَاكِن التي يكثر بها رمي المخلفات بكاميرات لرصد المخالفين.

وأَضَافَت الأمَانَة أن عدد الكاميرات بلغ أكثر من 20 كاميرا موزعة على 7 مواقع كخطوة أولى ضمن المرحلة الأولية لتغطية المحافظة وضواحيها بكاميرات الرقابة الإِلِكْتُرُونِيّة.

وبَيَّنَت أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة سيتم ضبط المخالفين وتغريمهم دون التهاون مع المستهترين بالصحة العامة وملوثي البيئة، وأهابت بالأهالي التعاون لتحقيق الصالح العام والحفاظ على البيئة.