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نائب أمير منطقة الرياض ووزير الحرس الوطني يؤديان الصلاة على «بندر الفرم»

نائب أمير منطقة الرياض ووزير الحرس الوطني يؤديان الصلاة على «بندر الفرم»
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تواصل – فريق التحرير:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، عقب صلاة الظهر اليوم، صلاةَ الميت على وكيل أمير الفوج 22 بندر بن عبدالمحسن الفرم، وذلك بجامع الراجحي بالرياض.

كما أدى الصلاة رئيسُ الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض وأمراء الأفواج ووكلاؤهم وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وعقب الصلاة قدم سمو نائب أمير منطقة الرياض وسمو وزير الحرس الوطني خالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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