مصرع 42 حوثياً وإصابة العشرات بينهم قيادات ميدانية قبالة الحد الجنوبي

تواصل – وكالات:

كشفت مصادر مطلعة، عن أن 42 عنصراً من ميليشيات الحوثي بينهم قيادات ميدانية لقوا حتفهم وأصيب العشرات، خلال مواجهات مع القوات المسلحة السعودية أثناء تمشيط وتطهير الحد الجنوبي.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن خسائر الميلشيات خلال حملة التطهير المستمرة لليوم الثالث على التوالي تضمنت أيضاً تدمير أهداف ثابتة ومستودعات للأسلحة ومنصة صواريخ كانت تنوي الميليشيات استهداف المدنيين من خلالها.

وأشارت إلى أن طائرات الأباتشي والمدفعية وراجمات الصواريخ أحبطت محاولات مجموعات حوثية للتسلسل باتجاه حدود المملكة قرب الربوعة ودمرتها، فضلا عن تدمير عدد من الأهداف المتحركة والثابتة المحملة بالأسلحة والذخائر بمن فيها، كذلك صد مجموعات من العناصر الحوثية على عدة محاور قبالة الخوبة والموسم.