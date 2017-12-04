الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

عرض الأزياء المختلط بالرياض.. تناقضات «السليمان» و«سِر» الإطاحة به (صور)

عرض الأزياء المختلط بالرياض.. تناقضات «السليمان» و«سِر» الإطاحة به (صور)

بالفيديو.. «أبو ساطور» جديد يلاحق رجل مرور

بالفيديو.. «أبو ساطور» جديد يلاحق رجل مرور

أمر ملكي: إعفاء «غسان السليمان» محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أمر ملكي: إعفاء «غسان السليمان» محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

مخالف لأنظمة الإقامة يلجأ لحيلة غريبة للاختباء من رجال الأمن

مخالف لأنظمة الإقامة يلجأ لحيلة غريبة للاختباء من رجال الأمن

مصرع 42 حوثياً وإصابة العشرات بينهم قيادات ميدانية قبالة الحد الجنوبي

مصرع 42 حوثياً وإصابة العشرات بينهم قيادات ميدانية قبالة الحد الجنوبي
0

تواصل – وكالات:

كشفت مصادر مطلعة، عن أن 42 عنصراً من ميليشيات الحوثي بينهم قيادات ميدانية لقوا حتفهم وأصيب العشرات، خلال مواجهات مع القوات المسلحة السعودية أثناء تمشيط وتطهير الحد الجنوبي.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن خسائر الميلشيات خلال حملة التطهير المستمرة لليوم الثالث على التوالي تضمنت أيضاً تدمير أهداف ثابتة ومستودعات للأسلحة ومنصة صواريخ كانت تنوي الميليشيات استهداف المدنيين من خلالها.

وأشارت إلى أن طائرات الأباتشي والمدفعية وراجمات الصواريخ أحبطت محاولات مجموعات حوثية للتسلسل باتجاه حدود المملكة قرب الربوعة ودمرتها، فضلا عن تدمير عدد من الأهداف المتحركة والثابتة المحملة بالأسلحة والذخائر بمن فيها، كذلك صد مجموعات من العناصر الحوثية على عدة محاور قبالة الخوبة والموسم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مسؤولة أمريكية: واشنطن تعتبر الحوثي عدواً يستهدف مصالحها

مسؤولة أمريكية: واشنطن تعتبر الحوثي عدواً يستهدف مصالحها

اليمن.. مقتل وزير الإعلام في حكومة ميليشيا الحوثي على يد قوات الحرس الجمهوري

اليمن.. مقتل وزير الإعلام في حكومة ميليشيا الحوثي على يد قوات الحرس الجمهوري

«واشنطن بوست»: المعركة بين قوات «صالح» والحوثي «نقطة تحول كبرى»

«واشنطن بوست»: المعركة بين قوات «صالح» والحوثي «نقطة تحول كبرى»

بعد فض الشراكة معهم.. «صالح»: لابد من إنقاذ البلاد من حماقة الحوثي

بعد فض الشراكة معهم.. «صالح»: لابد من إنقاذ البلاد من حماقة الحوثي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عرض الأزياء المختلط بالرياض.. تناقضات «السليمان» و«سِر» الإطاحة به (صور)
تقارير وحوارات

عرض الأزياء المختلط بالرياض.. تناقضات «السليمان» و«سِر» الإطاحة به (صور)

المزيد
الطباخ «الأسمري» لـ«تواصل»: ظروفي حرمتني من التعليم.. وعوّضني ربي خيراً
تقارير وحوارات

الطباخ «الأسمري» لـ«تواصل»: ظروفي حرمتني من التعليم.. وعوّضني ربي خيراً

المزيد
تعقيدات رمز الدخول في «طاقات» يُثير الجدل على «تويتر».. ومطالبات بإلغائه!!
تقارير وحوارات

تعقيدات رمز الدخول في «طاقات» يُثير الجدل على «تويتر».. ومطالبات بإلغائه!!

المزيد
مسلمات الروهينجيا.. من القمع الوحشي إلى عصابات الاتجار بالبشر
تقارير وحوارات

مسلمات الروهينجيا.. من القمع الوحشي إلى عصابات الاتجار بالبشر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>