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«صحة المدينة» تنفي سرقة زيت الزيتون من مستشفى الولادة

«صحة المدينة» تنفي سرقة زيت الزيتون من مستشفى الولادة
مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة
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تواصل – فريق التحرير:

نفى المتحدث باسم صحة المدينة الْمُنَوَّرَة حاتم سمان الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل بقيام عمال نظافة تابعين لإحدى الشركات الخَاصَّة بسرقة زيت الزيتون الذي يتم تقديمه في مُسْتَشْفَى الولادة بالمنطقة للتموين الغذائي، وبيعه في السوق السوداء.

وكشفت صحة المدينة الْمُنَوَّرَة أنها تتبع أحدث الإحصاءات لبرنامج التخلص الآمن من نفايات الرعاية الصحية الخطرة؛ إِذْ نفذت 1336 جولة للتخلص الآمن من النفايات العام الماضي، منها 215 جولة ميدانية لمُسْتَشْفَيات المنطقة، و763 جولة على مراكز الرعاية الصحية الأولية، و157 جولة لمرافق القطاع الصحي الخاص بالمنطقة، بِحَسَبِ “عكاظ”.

وفي السياق نفسه، نفذ البرنامج 201 جولة ميدانية حظي بها بنك الدم المركزي بالمنطقة، ومركز فحص الزواج والتقارير الطبية، بِالإِضَافَةِ إلى المختبر المرجعي، وتأمين مراكز للتخزين المؤقت للنفايات الطبية الخطرة في العديد من المنشآت الصحية، وتوزيع حقائب التعامل مع المواد المنسكبة لكافة المنشآت الصحية بالمنطقة.

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