تغيير مُسمّى «الجمعيات التعاونية»

تواصل- الرياض:

أقر مجلس الجمعيات التعاونية في الرياض تغيير مسمى الجمعيات التعاونية إلى تعاونيات؛ لإزالة اللبس بين القطاع غير الربحي والتعاوني، وتحويل مجلس الجمعيات إلى هيئة تعاونية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان، خلال اجتماع الجمعيات، أن الجمعية العمومية للمجلس أقرت استراتيجية جديدة ترتكز على تعزيز العمل التعاوني، ودعم انتشار الجمعيات التعاونية، ورفع كفاءة أعمالها بما يحقق توجهات وخطط الدولة في هذا المجال، إضافة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس، ولائحة الإقراض التعاوني وعمل المجلس.

وتابع، أن الإجراءات الجديدة تسمح برفع عدد التعاونيات إلى نحو 2000 تعاونية لمواكبة رؤية السعودية 2030، وأن الإستراتيجية الجديدة تشجع توطين الوظائف من خلال توفير أكثر من 200 ألف وظيفة، كما تؤدي إلى رفع مشاركة القطاع التعاوني في الناتج المحلي ليصل إلى 3%، إذ تتضمن الإستراتيجية الجديدة تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية متخصصة في قطاعات مهمة من اقتصاد الوطن.

وأقرت الجمعية استمرار عضوية مجلس الجمعيات التعاونية في الحلف التعاوني الدولي والمنظمات الإقليمية والعالمية لما لهذه التجمعات من فوائد كبرى لدعم مسيرة العمل التعاوني، وتم اعتماد مركز تعاوني للاستشارات الفنية والمالية والإدارية والهندسية يتبع لمجلس الجمعيات التعاونية، إضافة إلى اعتماد مركز تدريب تعاوني يمكن أن يطور لاحقاً إلى معهد يمارس نشاطاته على مستوى المملكة، بالتعاون مع الجهات المختصة.