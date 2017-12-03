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«الجوازات» تفتح باب القبول على وظائف برتبة «جندي فني»

«الجوازات» تفتح باب القبول على وظائف برتبة «جندي فني»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجـوازات عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لرتبة (جندي فني / جوازات) والتي ترغب شغلها بعدد من خريجي الثانوية العامة، أو ما يعادلها، من الشباب السعودي للعمل في جوازات المطارات والمنافذ البرية والبحرية .

فيما يجرى استقبال طلبات القبول والتسجيل على تلك الوظائف خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 15 من ربيع الأول الجاري، وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس المقبل، عبر موقع بوابة التوظيف الإلكترونية بوزارة الداخلية.

وحددت المديرية عددا من الشروط للقبول والتسجيل للدورة رقم (42) بمعهد الجوازات

1.أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2.أن لا يقل عمره عن ( 17 ) عاماً ولا يزيد عن ( 30 ) عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين وقت التقديم على الوظيفة ، ويجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية واضحة الصورة والبيانات.

3.أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4.أن لا يكون مفصولاً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

5.أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية ، أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية.

6.أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

7.أن لا يقل طول المتقدم عن ( 168سم ) وأن يكون الوزن متناسباً مع الطول حسب اللائحة الطبية للخدمة العسكرية .

8.أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ومن خريجي الأعوام الدراسية *( 1433هـ / 1434هـ ) *( 1434هـ /1435هـ ) (1435هـ /1436هــ ) (1436هـ /1437هــ ) ( 1437هـ/1438هـ)

9.يفضّل من لديه دورات في الحاسب الآلي وفروعه أو دورات في اللغات الأجنبية لا تقلّ مدتها عن ستة أشهر وتكون من جهة معتمدة *وفي حالة كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

10.أن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة .

11.أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية .

12.يلتزم المتقدم بالعمل المدة المقررة نظاماً في أي منطقة أو محافظة أو منفذ بالمملكة مهما كانت الظروف وفقاً لما يُحتّم عليه واجب العمل .

13.يلتزم المتقدم بعد تعيينه بعدم السماح للغير بالتقدم بطلب نقله مهما كانت المبررات. وأن يحصر مطالباته فيما يخص الوظيفة من خلال جهة عمله ومن قبله شخصياً .

14.سيتم استبعاد أي متقدم يتضح عدم صحة المعلومات التي قام بإدخالها في سجل القبول عبر الموقع الإلكتروني كما أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية.

15.مدة الدورة لا تقل عن تسعة أشهر يتخرج بعدها الطالب برتبة ( جندي فني ) للعمل في قطاع الجوازات.

الأوراق التي يلزم إحضارها عند الحضور للمقابلة الشخصية :

1ـ إحضار الهوية الوطنية الاصل سارية المفعول واضحة الصورة مع عدد 2 صورة منها.

2ـ إحضار ملف علاق أخضر .

3ـ إحضار ( 6) صور (4×6) مكشوف الرأس . * *

4ـ إحضار الشهادات الدراسية الاصل مع (2) صورة *مصدقة .

5ـ الحضور لمقر المقابلة الشخصية بالزى الرياضي .

6ـ يكون الحضور لمقر المقابلة الشخصية في تمام الساعة 6.30 صباحاً.

الأوراق التي يلزم إحضارها عند الحضور للكشف الطبي :

1ـ إحضار الهوية الوطنية الاصل سارية المفعول واضحة الصورة.

2ـ إحضار ( 6) صور (4×6)مكشوف الرأس .

3 ـ الحضور للكشف الطبي *بالزى الرياضي .

4ـ يكون الحضور لمقر المعهد في تمام الساعة 6 صباحاً .

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