تطبيق ينبهك لوجود «متطفل» خلفك ويراقب هاتفك

تواصل – وكالات:

طور باحثو جوجل تطبيقاً جديداً للهواتف الذكية “بيكسل” يُنبه مستخدميه من متطفلين وراء أكتافهم ينظرون إلى شاشات هواتفهم دون علمهم.

ويعتمد التطبيق على الكاميرا الأمامية للهاتف وبرنامج للذكاء الاصطناعي لمسح وجوه المتطفلين في الخلف، فعندما يكتشف التطبيق شخصاً ما ينظر إلى شاشة هاتفك من الخلف، ينبهك على الفور، بإرسال صورة للمتطفل مع “قوس قزح” من فمه.

ويعرض الباحثان هي يونج ريو وفلوريان شروف تطبيقهما الأسبوع المقبل، في مؤتمر أنظمة معالجة المعلومات العصبية، الذي سيعقد في لونغ بيتش بكاليفورنيا، بحسب موقع كوارتز الإلكتروني.

وأوضح الباحثان أن التطبيق يمكن تفعيله إذا قرأ المستخدم معلومات حساسة، أو مهنية، أو مشاهدة مقاطع فيديو خاصة داخل المقاهي والأماكن العامة أو عند التنقل في وسائل النقل العامة.

ويكتشف التطبيق عند نظر الشخص الغريب إلى شاشة هاتف المستخدم في جزأين من الثانية، وتتبدل الشاشة تلقائياً إلى الكاميرا الأمامية، وتستخدم ألوان قوس قزح للإشارة إلى وجه الغريب، وعندما يدير الأخير وجهه بعيداً عن الشاشة، تعود الأخيرة إلى حالتها السابقة، أي إلى التطبيق الذي كان يعمل عليه المستخدم.

ويُشير الفيديو إلى استخدام “فيس نت” الشبكة العصبية للتعرف على الوجوه التي طورها جوجل في 2015، مع تقنية “غيز نت” الشبكة العصبية لتقدير لمحة البصر، التي طُورت من قبل باحثين من ألمانيا واليابان.