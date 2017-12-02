هزة أرضية قرب موقع لتجارب نووية بـ«كوريا الشمالية»

تواصل – وكالات:

شهدت إحدى المناطق بـ”كوريا الشمالية” الواقعة قرب موقع للتجارب النووية، هزة أرضية بلغت شدتها 2.5 درجات.

وتعد هذه هي التجربة الرابعة من هذا النوع بعد التجربة النووية التي أجرتها بيونغ يانغ في سبتمبر الماضي.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية بأن الزلزال وقع على بعد 2.7 كلم باتجاه شمال شرق موقع التجارب النووية وتحدثت عن “هزة أرضية طبيعية”، لكنها “قد تكون ناتجة عن التجربة النووية السادسة”، وفق “فرانس برس”.

وتسببت هذه التجربة النووية الأقوى التي أجرتها بيونغ يانغ في 3 سبتمبر، بزلزال اصطناعي بلغت قوته 6.3 درجات في الموقع.

وأفاد الموقع الإلكتروني المتخصص “38 نورث” بأن الزلزال قد يكون من تبعات التجربة النووية التي تتسبب بوقوع زلازل في جوف الجبل.