الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

شاهد.. قوات تابعة لصالح تخرج من نفق وتفاجئ الحوثيين بصنعاء 

شاهد.. قوات تابعة لصالح تخرج من نفق وتفاجئ الحوثيين بصنعاء 

مصدر مسؤول يرد على شائعة «إلغاء حد الردة»

مصدر مسؤول يرد على شائعة «إلغاء حد الردة»

«التحالف» يدعو لالتفاف شعب اليمن بما فيهم أبناء «المؤتمر» لإنهاء عهد التنكيل

«التحالف» يدعو لالتفاف شعب اليمن بما فيهم أبناء «المؤتمر» لإنهاء عهد التنكيل

قرار من «العمل» يُلغي النظام الحالي لاحتساب «بدل السكن»

قرار من «العمل» يُلغي النظام الحالي لاحتساب «بدل السكن»

هزة أرضية قرب موقع لتجارب نووية بـ«كوريا الشمالية»

هزة أرضية قرب موقع لتجارب نووية بـ«كوريا الشمالية»
0

تواصل – وكالات:

شهدت إحدى المناطق بـ”كوريا الشمالية” الواقعة قرب موقع للتجارب النووية، هزة أرضية بلغت شدتها 2.5 درجات.

وتعد هذه هي التجربة الرابعة من هذا النوع بعد التجربة النووية التي أجرتها بيونغ يانغ في سبتمبر الماضي.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية بأن الزلزال وقع على بعد 2.7 كلم باتجاه شمال شرق موقع التجارب النووية وتحدثت عن “هزة أرضية طبيعية”، لكنها “قد تكون ناتجة عن التجربة النووية السادسة”، وفق “فرانس برس”.

وتسببت هذه التجربة النووية الأقوى التي أجرتها بيونغ يانغ في 3 سبتمبر، بزلزال اصطناعي بلغت قوته 6.3 درجات في الموقع.

وأفاد الموقع الإلكتروني المتخصص “38 نورث” بأن الزلزال قد يكون من تبعات التجربة النووية التي تتسبب بوقوع زلازل في جوف الجبل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هزة أرضية جديدة بمنطقة النماص

هزة أرضية جديدة بمنطقة النماص

كوريا الشمالية تحتفل.. وأمريكا تستعد بصافرات الإنذار النووية

كوريا الشمالية تحتفل.. وأمريكا تستعد بصافرات الإنذار النووية

تعاون بين إيران وكوريا الشمالية في تكنولوجيا الصواريخ الباليستية

تعاون بين إيران وكوريا الشمالية في تكنولوجيا الصواريخ الباليستية

نجاح كوريا الشمالية في إطلاق صاروخ جديد قادر على الوصول إلى واشنطن

نجاح كوريا الشمالية في إطلاق صاروخ جديد قادر على الوصول إلى واشنطن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لماذا يهاجمون السنة النبوية؟!
مقالات

لماذا يهاجمون السنة النبوية؟!

المزيد
هَرِمنا ..فأين إكسير الشباب؟
مقالات

هَرِمنا ..فأين إكسير الشباب؟

المزيد
دوائر الخصوصية
تدوينات حرة

دوائر الخصوصية

المزيد
انتفاضة صنعاء.. لا حوثي بعد اليوم (إنفوجراف)
انفوجرافيك

انتفاضة صنعاء.. لا حوثي بعد اليوم (إنفوجراف)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>