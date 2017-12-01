الجيش اليمني يقتل 9 حوثيين بينهم قيادي ميداني في صعدة

تواصل – وكالات:

قُتل 9 من عناصر المليشيات الانقلابية، أمس الجمعة، بينهم قيادي ميداني في محور علب بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لمليشيا الحوثي أقصى شمال اليمن.

وقال رئيس عمليات اللواء 63 العقيد أديب الشهاب، إن قتلى المليشيا لقوا حتفهم إثر إفشال الجيش اليمني مسنوداً بقوات التحالف العربي هجوماً لهم على جبل سبحطل الاستراتيجي، شمال صعدة.

وأوضح الشهاب أن القائد الميداني للميليشيا المدعو رمزي محمد أحمد عامر والمكنى “أبو حمزة الصعدي ” لقي حتفه مع ثمانية آخرين من مجموعته المسلحة، أثناء المواجهات، وجرح آخرون في حين لاذت بقية عناصرهم بالفرار.

وأشار العقيد الشهاب، في تصريح للموقع الإخباري الرسمي للجيش اليمني، أن هجوم المليشيا استهدف استعادة جبل سبحطل، والذي تم تحريره قبل أشهر، لكن تم إفشال الهجوم واغتنام عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، بما فيها قاذفات آر بي جي وصواريخ لو كانت بحوزة الميليشيات.

وأوضح أن مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة، دمرت آليات عسكرية كانت في طريقها لتعزيز المليشيا الانقلابية، وقد قتل جميع من كانوا على متنها.