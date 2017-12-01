سوريا.. المعارضة تسقط مروحية للنظام قرب الجولان (فيديو)

تواصل – وكالات:

تمكنت فصائل سورية معارضة، أمس الجمعة، من إسقاط مروحية تابعة لقوات النظام السوري في منطقة تشهد معارك مستمرة في جنوب غرب البلاد بالقرب من هضبة الجولان المحتلة.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن إن “فصائل مقاتلة أسقطت بصاروخ موجه مروحية لقوات النظام بالقرب من بلدة بيت جن” في جنوب غرب البلاد، والقريبة من الحدود اللبنانية وهضبة الجولان المحتلة على حد سواء.

وأضاف عبدالرحمن أنه لا يعلم حتى الآن مصير طاقم المروحية، التي كانت تحلق في سماء المنطقة في مهمة لإلقاء براميل متفجرة.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل إسلامية أخرى على بلدة بيت جن والمناطق المحيطة بها، فيما تحاصر قوات النظام تلك المنطقة التي تصاعدت حدة المعارك فيها منذ نهاية أكتوبر.

وفي مطلع نوفمبر، شهدت تلك المنطقة اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وهيئة تحرير الشام اثر تفجير بالسيارة المفخخة استهدف بلدة حضر في هضبة الجولان السورية القريبة.