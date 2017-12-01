«مدني القريات» يُخمد حريقاً بأحد المنازل وينقذ طفلاً محتجزاً (صور)

تواصل – أحمد الرمال:

سيطرت فرق الدفاع المدني بالقريات، اليوم الجمعة، على حريق اندلع بأحد المنازل، وأنقذت الفرق طفلاً محتجزاً عمره سنتين أصيب بحالة اختناق.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي: “تبلغنا في تمام الساعة (١٤:٠٦) عصر اليوم الجمعة عن حادث حريق منزل بحي الرفاع وعند الوصول للموقع تبين أن الحادث عبارة عن حريق مجلس داخل أحد المنازل، ووجود طفل محتجز بداخل المنزل.

وأضاف الرويلي أنه تم إنقاذ الطفل والسيطرة على الحريق وإخماده -ولله الحمد-، وقد نتج عن الحادث إصابة طفل يبلغ من العمر سنتين بحالة اختناق وأُدخل المستشفى بحالة حرجة.

ولفت متحدث مدني الجوف إلى أن الدفاع المدني إذ يتمنى الشفاء العاجل للمصاب يأمل من الأخوة المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم ترك الأطفال دون متابعه من قبل ذويهم وإبعادهم عن مكامن الخطر في المنزل.