الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

هذا ما حدث في «ريتز كارلتون».. تسويات بمئات المليارات مع المتهمين بالفساد

هذا ما حدث في «ريتز كارلتون».. تسويات بمئات المليارات مع المتهمين بالفساد

بعد 15 سنة و6 أبناء.. مواطنة تكتشف زواجها من وافد متسلل انتحل صفة مواطن

بعد 15 سنة و6 أبناء.. مواطنة تكتشف زواجها من وافد متسلل انتحل صفة مواطن

فيديو «طفلة الرقص والمكياج» يثير الغضب على «تويتر».. «أبا الخيل»: إيذاء واهمال!

فيديو «طفلة الرقص والمكياج» يثير الغضب على «تويتر».. «أبا الخيل»: إيذاء واهمال!

توجه لإلغاء اشتراط شهادة البلدية للحصول على عداد الكهرباء

توجه لإلغاء اشتراط شهادة البلدية للحصول على عداد الكهرباء

«مدني القريات» يُخمد حريقاً بأحد المنازل وينقذ طفلاً محتجزاً (صور)

«مدني القريات» يُخمد حريقاً بأحد المنازل وينقذ طفلاً محتجزاً (صور)
0

تواصل – أحمد الرمال:

سيطرت فرق الدفاع المدني بالقريات، اليوم الجمعة، على حريق اندلع بأحد المنازل، وأنقذت الفرق طفلاً محتجزاً عمره سنتين أصيب بحالة اختناق.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي: “تبلغنا في تمام الساعة (١٤:٠٦) عصر اليوم الجمعة عن حادث حريق منزل بحي الرفاع وعند الوصول للموقع تبين أن الحادث عبارة عن حريق مجلس داخل أحد المنازل، ووجود طفل محتجز بداخل المنزل.

وأضاف الرويلي أنه تم إنقاذ الطفل والسيطرة على الحريق وإخماده -ولله الحمد-، وقد نتج عن الحادث إصابة طفل يبلغ من العمر سنتين بحالة اختناق وأُدخل المستشفى بحالة حرجة.

ولفت متحدث مدني الجوف إلى أن الدفاع المدني إذ يتمنى الشفاء العاجل للمصاب يأمل من الأخوة المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم ترك الأطفال دون متابعه من قبل ذويهم وإبعادهم عن مكامن الخطر في المنزل.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اليوم في مكة.. حريق مطعم ودهس مواطن وانقلاب مركبتين

اليوم في مكة.. حريق مطعم ودهس مواطن وانقلاب مركبتين

موقف مؤثر لطالب ابتدائي في إحدى مدارس تحفيظ القرآن بمكة

موقف مؤثر لطالب ابتدائي في إحدى مدارس تحفيظ القرآن بمكة

محاولة المجرم «أبو ساطور» لخطف طفل في وضح النهار تشعل «تويتر» بالمملكة

محاولة المجرم «أبو ساطور» لخطف طفل في وضح النهار تشعل «تويتر» بالمملكة

اتهام مستشفى بنسيان بقايا جنين متوفى داخل رحم والدته.. و«الصحة» تحقق

اتهام مستشفى بنسيان بقايا جنين متوفى داخل رحم والدته.. و«الصحة» تحقق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>