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«الجبير»: للحوثيين الحق بالمشاركة في العملية السياسية وليس السيطرة على اليمن

«الجبير»: للحوثيين الحق بالمشاركة في العملية السياسية وليس السيطرة على اليمن
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الخارجية، عادل الجبير، إن إيران مَسْؤُولة عن التدخل بشؤون الدول العَرَبِيّة، مُؤكِّدَاً في الوقت ذاته أن الإيرانيين عاجزون عن تغيير ميزان القوى في اليمن.

وأَضَافَ “الجبير”، خلال مشاركته في منتدى حوار المتوسط الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 30 نوفمبر الْجَارِي وحتى 2 ديسمبر 2017، أن اليمنيين كَانُوا على السكة السياسية الصحيحة قبل الانقلاب، وأن الحوثيين استولوا على الدولة اليمنية ووضعوا الرئيس بإِقَامَة جبرية.

وَتَابَعَ: “نجدد تأييدنا للعملية السياسية في اليمن بإشراف الأمم المتحدة، وللحوثيين الحق بالمشاركة في العملية السياسية وليس السيطرة على الدولة”.

وأوضح: “نحن بحاجة لإقناع الحوثيين بالالتزام بالقانون، والتطلع إلى صالح اليمنيين، ونعمل مع الأمم المتحدة على إيصال المساعدات والمعونات عبر المنافذ اليمنية”.

وَأكَّدَ أن عناصر “داعش” مجرمون بلا أَي عقيدة دينية، أو إِنْسَانية، والمملكة كانت ضحية للإرهاب وهي تخوض حرباً ضروساً ضده، مُشِيرَاً إلى أن المملكة طَالَبَت على مدى 15 عَامَاً بضرورة ملاحقة الفكر المتطرف.

وأَوْضَحَ أن المملكة أسست مركز “اعْتِدَال” لملاحقة التطرف بكل أشكاله، داعياً إلى حرمان الإرهابيين والمتطرفين من استخدام أَي منصة لنشر الكراهية.

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