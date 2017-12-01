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«النقل» تجدد دعوة مقاوليها للالتزام بأنظمة الإقامة والعمل

«النقل» تجدد دعوة مقاوليها للالتزام بأنظمة الإقامة والعمل
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تواصل – واس:

جدّدت وزارة النقل الدعوة لجميع مقاوليها إلى الالتزام بأنظمة الإِقَامَة والعمل؛ استجابةً للحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف” التي انْطَلَقَت في السادس والعشرين من شهر صفر الماضي، وتنفذها الجهات المعنية في مناطق المملكة كافة.

وذَكَرَت وزارة النقل، في خطاب وجهته إلى مديري فروعها، أهمية إلزام مقاولي مشروعات التنفيذ والصيانة القائمة، البالغ عددها 625 مشروعاً، باتباع الأنظمة وتطبيقها على جميع العاملين لديهم، وطلبت تشديد الرقابة على المقاولين في هذا الجانب، مُشِيرَةً إلى أنها لن تتوانى في محاسبة غير الملتزمين وَفْقَاً للعقوبات المقررة المنصوص عليها في الأنظمة.

وكانت الوزارة قد وجّهت رسائل توعوية، عبر شاشتها الذكية المنتشرة في الطرق، تدعو إلى الالتزام بأنظمة الإِقَامَة والعمل، وتدعم الجهات الحُكُومِيّة التي تعمل على تنفيذ حملة “وطن بلا مخالف”، وذلك في إطار تكامل الأجهزة الحُكُومِيّة لتطبيق الأنظمة وإلزام الجميع بالعمل بها.

يُذْكَرُ أَنَّ الأجهزة المعنية المشاركة في الحملة بدأت بتعقّب وضبط مخالفي أنظمة الإِقَامَة والعمل وأمن الحدود، بمشاركة الجهات ذات العلاقة وَفْقَ خطط أمنية متكاملة وتنسيق مستمر لتَشْمَل جميع محافظات ومراكز وقرى المملكة، التي تهدف إلى ضبط المخالفين لنظام الإِقَامَة والعمل، داعيةً إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أَي مخالف على رقم العمليات (999)، وعدم التهاون، أو التستر عليهم، أو تشغيلهم، أو إيوائهم حَتَّى لا يتعرض للمساءلة والعقوبة لمخالفته الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد.

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