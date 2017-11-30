الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

تحركات عاجلة من «تعليم مكة» مع «مدرسة هروب الطالبات» (فيديو)

تحركات عاجلة من «تعليم مكة» مع «مدرسة هروب الطالبات» (فيديو)

إنشاء مراكز توقيف نسائية بعد «قيادة المرأة»

إنشاء مراكز توقيف نسائية بعد «قيادة المرأة»

والدة الطفل « بدر» الناجي من «أبو ساطور» تروي التفاصيل المرعبة

والدة الطفل « بدر» الناجي من «أبو ساطور» تروي التفاصيل المرعبة

استثناء فئة وافدين من «سعودة محلات الذهب»

استثناء فئة وافدين من «سعودة محلات الذهب»

الملحقية الثقافية بواشنطن: الجامعات المميزة لم تعد شرطاً لطلبة الماجستير والدكتوراه

الملحقية الثقافية بواشنطن: الجامعات المميزة لم تعد شرطاً لطلبة الماجستير والدكتوراه
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت الملحقية الثقافية للمملكة في واشنطن إنه لم يعد أساسيا الحصول على قبول من جامعة مميزة للدراسة لمرحلتي الماجستير والدكتوراه بالخارج، موضحة أن القرار جاء بناء على رغبة طلبة في استكمال دراستهم في الدراسات العليا، في الوقت الذي تسبب شرط الحصول على قبول جامعة مميزة ومتقدمة وذات تصنيف معين في انخفاض عدد الطلبة من تلك المرحلتين.

وأضافت: “لم يعد أساسياً الحصول على قبول من جامعة مميزة، وإنما يجب تحقيق الاشتراطات من حيث المعدل التراكمي والاختبارات المطلوبة وغيرها من شروط أكاديمية للحصول على بعثة ماجستير أو دكتوراه”.

وشددت الملحقية على ضرورة متابعة الاشتراطات لتلك المرحلتين تجنباً للتقدم بطلبات إلكترونية من دون معرفة بالشروط ما يتسبب برفضها فورياً.

وفي ما يتعلق بقرار ترقية البعثات، الذي أوقف منذ أعوام، أوضحت الملحقية أنه يتردد حالياً أنه يوجد ترقية للبعثة إذا لم يتم تجاوز خمسة أعوام من تاريخ بدء البعثة، وهذا غير دقيق، فلا يوجد حالياًَ ترقية، ولكن هناك مقترح يسمى compined program وننتظر رداً من الوزارة عليه.

وبينت أن الضوابط العامة لتغيير الجامعة لجميع المراحل الدراسية تشترط “أن يكون تغيير الجامعة بسبب تدني المستوى الدراسي، أو الفصل من الجامعة، أو مخالفات قانونية، أو سلوكية، وأن تكون الجامعة المطلوب التغيير إليها من الجامعات الموصى بها من الوزارة، وغير مغلقة، أو متكدسة في التخصص المطلوب، وألا يكون الطالب سبق له تغيير الجامعة إلاّ إذا توفرت مبررات مقبولة، ولا يتم انتقال الطالب إلى الجامعة الجديدة قبل صدور الموافقة الرسمية على الانتقال إليها.

كما يشترط أن يكون لدى الطالب قبول أكاديمي مباشر يحدد تاريخ بداية الدراسة ومدتها وعدد الساعات التي تم احتسابها، إن كان قد انتظم بالدراسة الأكاديمية في جامعته السابقة والتاريخ المتوقع للتخرج، على أن يكون احتسب له جميع أو معظم الساعات، وإذا كان بدأ الدراسة الأكاديمية، وألا يقل ما يتم احتسابه عن 75 في المئة من إجمالي الساعات المنجزة، على ألا يتضمن البرنامج دراسة أي مقررات عن بعد، وألا يكون البرنامج مهنياً أو مخصصاً للطلبة الأجانب، وألا يترتب على الانتقال زيادة مدة البعثة عن مدة التمديد النظامي، وألا يترتب على تغيير الجامعة تغيير التخصص المبتعث له الطالب، وألا يُسبب تغيير الجامعة في انقطاع طويل غير مبرر عن الدراسة.

ومن جانب آخر، حذرت الملحقية جميع الطلبة من عدم الالتزام بتعميم التأمين الصحي، والتأكد من توقيع طلب الإعفاء من التأمين الصحي، إذ لن تتحمل الملحقية هذه الرسوم، وستكون مسؤولية المبتعث، إذا لم يوقع هذا الطلب لدى الجامعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

التعليم: يحق للمبتعث الانتقال إلى أي دولة من دول الابتعاث

التعليم: يحق للمبتعث الانتقال إلى أي دولة من دول الابتعاث

بعد عقدين من الفراق.. زملاء دراسة يلتقون في مكة ليعيدوا أجمل الذكريات

بعد عقدين من الفراق.. زملاء دراسة يلتقون في مكة ليعيدوا أجمل الذكريات

«التعليم» تحصر مروجي شائعات «تعليق الدراسة» وتتوعدهم بالعقوبة

«التعليم» تحصر مروجي شائعات «تعليق الدراسة» وتتوعدهم بالعقوبة

تعليق الدراسة غداً في جميع فروع جامعة الحدود الشمالية

تعليق الدراسة غداً في جميع فروع جامعة الحدود الشمالية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>