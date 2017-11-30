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شرطة مكة تكشف غموض اختفاء مواطن والعثور على جثته بمنطقة نائية

شرطة مكة تكشف غموض اختفاء مواطن والعثور على جثته بمنطقة نائية
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من كشف غموض اختفاء مواطن والعثور على جثته في إحدى الحفر بعيدا عن العمران.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، بأن شعبة التحريات بشرطة العاصمة المقدسة تمكنت من كشف الغموض الذي صاحب اختفاء أحد المواطنيين بعد تقدم ذويه ببلاغ عن تغيبه بشكل مفاجئ حيث أسفرت الاعمال البحثية والمراقبة التي اخضع لها عدد ممن دارت حولهم الشبهات بوجود معلومات لديهم حول مصيره.

وأضاف أنه تم القبض على شخصين أحدهما سعودي الجنسية وآخر يحمل الجنسية الإفريقية حيث أقر الأول بإقدامه على قتل المبلغ عنه على إثر مشاجره بينهما ومن ثم القيام بالتخلص من جثته بمساعدة الثاني وذلك بإلقائها في إحدى الحفر بعيداً عن العمران وقام بالإرشاد على مكانها وتم استكمال إجراءات الاستدلال واحالة المتهمان للنيابة العامة حسب الاختصاص.

ولفت القرشي إلى أن شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته وإستقراره.

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