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احترس.. إدمان «الهواتف الذكية» خطر داهم يتسلل إلى حياتك
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تواصل – وكالات:

خلصت دراسة حديثة إلى أن إدمان استخدام الهواتف الذكية يمكن أن تسبب اضطراباً خطيراً في الدماغ.

ودرس الباحثون حالة المدمنين على هواتفهم ومواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، ووجدوا أن هذا الأَمْر يضر بعمل الدماغ؛ مَا يُسَبِّب اضطرابات كيميائية يمكن أن تسبب حالة من القلق الشديد والتعب.

وخضع المشاركون المدمنون على استخدام الهواتف الذكية، لاختبار يعرف باسم MRS يحلل التنظيم الكيميائي في الأدمغة. وقاس الباحثون مستويات حمض غاما أمينوبوتيريك (GABA)، وهي مادة كيميائية تبطئ الإشارات في الدماغ.

وقارنوا نسبة المادة الكيميائية GABA بناقل عصبي آخر مُهِمّ لدى الأشْخَاص الذين شُخصت حالتهم بأنهم مدمنون على الهواتف والإنترنت، موضحين أن ذلك قد يكون له آثار عميقة على طريقة عمل الدماغ.

وربطت الدراسات السابقة هذه المادة الكيميائية بطريقة عمل المحركات وتنظيم وظائف الدماغ المختلفة، بما في ذلك القلق، مُشِيرَةً إلى أن الإدمان على استخدام الهاتف الذكي دمر إِنْتَاجية الدماغ ووظيفة النوم.

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