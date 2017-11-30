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«الحريري» يخرج عن صمته بشأن محاولة اغتياله: حكم إعدامي صَدَر

«الحريري» يخرج عن صمته بشأن محاولة اغتياله: حكم إعدامي صَدَر
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تواصل – وكالات:

خرج رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، عن صمته بشأن محاولة اغتياله التي تحدث عنها في خطاب الاستقالة الذي أعلنه من المملكة، ولم يفصح وقتها عن اسم الجهة التي تقف خلف الأمر.

وقال “الحريري” في مقابلة مع مجلة “باري ماتش” الفرنسية، نُشرت اليوم الخميس: إن “التهديدات موجودة دائمًا، لدي العديد من الأعداء، منهم المتطرفون ومنهم النظام السوري، ولقد أصدر هذا الأخير حكمًا بالإعدام ضدي”.

وبشأن الوضع في سوريا وعن الجهة المنتصرة في الحرب، أجاب رئيس الحكومة اللبنانية، بقوله: إن “روسيا وإيران هما من انتصرا في الحرب السورية وليس رئيس النظام بشار الأسد”، وفق رؤيته.

وكان سعد الحريري، أعلن استقالته من منصبه في خطاب متلفز من “الرياض” الشهر الماضي، اعتراضًا على تدخل إيران في شؤون لبنان وسطوة ميليشيا “حزب الله” على الحكم، إضافةً إلى تهديد حياته من جانب جهات معادية له.

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