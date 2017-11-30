كاميرا مراقبة توقِع بـ«لص» حاول سرقة أحد المنازل في مكة (فيديو)

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أوقعت كاميرات مراقبة منزلية بأحد اللصوص بعد محاولته اقتحام منزل بحي النوارية شمالي مكة المكرمة بهدف السرقة، وذلك بعد أن أظهرته الكاميرا أثناء محاولته التسلل إلى المنزل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام مواطن من سكان حي النوارية بتقديم شكوى لمركز شرطة العمرة بمكة المكرمة، تفيد أن مجهولاً حاول اقتحام منزله بحي النوارية بمكة ليلاً، وقدم للشرطة مقاطع فيديو صورتها كاميرات مراقبة مركبة بالمنزل، تظهر اللص أثناء محاولته التسلل إلى المنزل، ما ساعد الشرطة على التوصل له والقبض عليه.

وبحسب المصادر، فإن شرطة مكة المكرمة بعد إلقاء القبض على المتهم مستعينة بمقاطع الفيديو والتحقيق معه وإقراره بجريمته وأنه لم يتمكن من دخول المنزل، أحالت ملف قضيته إلى فرع النيابة العامة بمكة المكرمة، التي بدورها ستستكمل التحقيق معه، تمهيداً لتقديمه للمحكمة.

فيما أكد المحامي والمستشار القانوني عوض الحارثي، أن ما ارتكبه المتهم يعد جريمة في نظر الشرع، كونه يدخل تحت ترويع الآمنين، ويستحق العقوبة عليها.