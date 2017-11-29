قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية يزور مصابي القوات المسلحة بمدينة الأمير سلطان

تواصل – واس

أشاد قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية اللواء الركن جارالله بن محمد العلويط بالتضحيات الغالية التي يقدمها منسوبو القوات المسلحة للدفاع والحفاظ على أمن واستقرار وسلامة حدود الوطن، خلال عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، مؤكداً أن بطولاتهم وتضحياتهم تثبت أنهم أبناء جيش وطني مخلص.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم للمصابين من منسوبي القوات المسلحة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وذلك بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، حيث نقل لهم تحيات وتقدير القيادة الرشيدة، سائلاً الله عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل والعودة لاستكمال مهامهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

وقد أكد المصابون من جانبهم، أن أرواحهم فداء للوطن لحماية كل شبر من أراضيه.