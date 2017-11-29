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جامعة تبوك تعلن عن وظائف بمسمى «معيد» في جميع التخصصات

جامعة تبوك تعلن عن وظائف بمسمى «معيد» في جميع التخصصات
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تواصل – واس:

أعلنت جامعة تبوك عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمختلف التخصصات بمسمى “معيد” بكليات الجامعة للجنسين.

وأوضحت الجامعة أن تقديم الطلبات سيكون إلكترونياً على موقعها، ابتداء من الأحد المقبل، ويستمر إلى الخميس 26 /3 /1439هـ.

وأفادت أنه يشترط للمتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تقديره العام في البكالوريوس (جيد جداً) على الأقل، وأن تكون الدراسة بالانتظام، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم 30 سنة من تاريخ الإعلان عن الوظيفة، وأن لا يكون موظفاً حكومياً، مع اشتراط وجوب الحصول على سنة الامتياز للتخصصات الطبية وإرفاق شهادة الامتياز مع المستندات، وأن يجتاز المتقدم الإجراءات المتبعة للتعين على وظيفة معيد، في حين سيتم تطبيق معايير المفاضلة المقررة بجامعة تبوك.

رابط التقديممن هنا

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