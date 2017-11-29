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نجاح كوريا الشمالية في إطلاق صاروخ جديد قادر على الوصول إلى واشنطن

نجاح كوريا الشمالية في إطلاق صاروخ جديد قادر على الوصول إلى واشنطن
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تواصل – سامر محمد:

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: إن نجاح كوريا الشمالية في إطلاق الصاروخ الجديد المسمى HWASONG-15 يعني أن العاصمة واشنطن باتت في مرمى الصواريخ الكورية.

وأشارت إلى أن كوريا أعلنت عن أن كامل الأراضي الأمريكية باتت في مرمى الصواريخ الكورية بعد نجاح إطلاق الصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات والذي بإمكانه حمل متفجرات ثقيلة.

وأضافت الصحيفة أنه وعلى الرغم من أن كوريا الشمالية معروف عنها المبالغة، إلا أن تأكيدها على أن كامل الأراضي الأمريكية بات في مرمى الصواريخ الكورية يتماشى مع حسابات الخبراء الذين قاموا بحساب مدى الصاروخ الأخير الذي انطلق لمسافة أعلى 10 مرات من المحطة الفضائية الدولية؛ مما يعني نظرياً أنه قادر على الوصول إلى العاصمة واشنطن.

واعتبرت الصحيفة أن إطلاق الصاروخ الكوري، أمس، وهو الأول من نوعه منذ أكثر من شهرين، إشارة واضحة على أن الزعيم الكوري الشمالي ماض قدما في الهدف المعلن من قبل بلاده بأن تكون قادرةً على ضرب الأراضي الأمريكية وعدم الرضوخ للضغط من قبل إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

ورأت الصحيفة أن الصاروخ الجديد حلق فترة أطول من أي صاروخ كوري آخر، كما أنه انطلق بشكل أعمق في الفضاء عن أي صاروخ كوري سبقه، ووصل إلى ارتفاع 2800 ميل، في حين أن المحطة الفضائية الدولية تبعد مسافة 240 ميلا عن الأرض.

ولفتت الصحيفة إلى تنامي الدعوات في واشنطن لدراسة العمل العسكري بشكل جاد ضد كوريا الشمالية، على الرغم من المعارضة القوية من قبل الجارة الجنوبية، والتي تقع عاصمتها المليونية سيول في مرمى نيران المدفعية الكورية الشمالية.

ورأى الخبير الأمني “ديفيد رايت” أن الصاروخ الكوري إذا انطلق في مسار قياسي مصمم لبلوغ أقصى مستوى للوصول، فإن مداه كان بالإمكان أن يصل إلى أكثر من 8100 ميل، أي أنه يتجاوز مدى العاصمة واشنطن التي تقع على مسافة 6850 ميلا من العاصمة الكورية الشمالية.

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بورصة تواصل

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