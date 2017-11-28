خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تواصل – سعيد القرني:

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة عصر اليوم الثلاثاء محافظة العرضيات.

ولدى وصوله كان في استقباله محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، ورؤساء الدوائر الحُكُومِيّة وشيوخ القبائل، وعدد من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه في مقر المحافظة واطَّلَعَ سُمُوّه على المشاريع المنجزة والمتعثرة من أهمها الطرق والكليات الجامعية والمُسْتَشْفَيات وما تحتاجه المحافظة من خدمات.

ثم استهل نائب أمير مَكَّة الْمُكَرَّمَة زيارته بجولة تفقدية ميدانية شَمِلَت مركز العرضية الجنوبية، ومركز العرضية الشمالية، والعديد من المشاريع الميدانية واطَّلَعَ سُمُوّه على مَا يَحْتَاجه الأهالي من خدمات.

وقد اجتمع سمو الأمِير بأهالي المحافظة في مدرسة ثانوية الملك سلمان بالمعقص، واستمع إلى مطالبهم وما يريدونه، ثم زار مُسْتَشْفَى مركز الْكُلَى بالمحافظة، وقدم للمرضى العديد من الورود والهدايا، وزف البشرى للأهالي بالبدء بإِنْشَاء الكلية في المحافظة العام المقبل.

ووعد الأمير عبدالله بن بندر الأهالي بالمتابعة وبأن مطالبهم بعين الاعتبار وجاري العمل عليها إن شاء الله، ثم غادر سُمُوّه المحافظة بما استقبل به من حفاوة وتكريم.