بالفيديو.. اصطدام طائرتين مصرية وبريطانية

تواصل- سامر محمد:

تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية “مصر للطيران” لحادث في مطار جون كينيدي بالولايات المتحدة، وذلك باصطدامها بقوة بطائرة أخرى تابعة لشركة “فيرجين أتلانتك” البريطانية قبل الإقلاع.

وأشارت شبكة “سي بي إس نيويورك” الأمريكية إلى أن الطائرتين اصطدمتا ببعضهما البعض عبر جناحيهما، وتسببت قوة الاصطدام في سقوط طرف جناح الطائرة البريطانية.

ووفقاً للشرطة الأمريكية، فإن الطائرة البريطانية كانت تستعد للإقلاع إلى لندن عندما اصطدم جناحها الأيسر بالجناح الأيمن للطائرة المصرية التي كانت ستعود للقاهرة.

وذكرت الشبكة أن عدة أجزاء من الحطام ظهرت على أرض المطار ووضع طرف جناح الطائرة البريطانية الذي سقط من شدة الاصطدام على شاحنة، وعادت تلك الطائرة مجدداً إلى محطة الوصول ولم يصب أحد.