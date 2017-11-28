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هكذا يمكن التأكد من أمان مواقع العروض على المنتجات

هكذا يمكن التأكد من أمان مواقع العروض على المنتجات
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تواصل – فريق التحرير:

انتشرت مؤخراً على شبكات الإنترنت آلاف المواقع المتخصصة في نشر العروض على المنتجات المختلفة، والتي قد تكون خيالية بالنسبة للبعض ويرغب في الحصول عليها.

ورغم هذا، يتخوف كثيرون من أن تكون مثل هذه المواقع هي بمثابة مصيدة إلكترونية من جانب “هاكرز” لسرقة حسابات المستخدم البنكية من أجل الاستيلاء على أمواله، أو ابتزازه عن طريق معلومات شخصية.

ولحل هذه المشكلة، قدَّم المهندس محمد الحداد، المختص في آمن المعلومات والشبكات، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” الحل من أجل التأكد من مصداقية هذه الموقع وأنها آمنة.

وكتب “الحداد” في تغريدته: “كثرت في هذه الفترة مواقع العروض على المنتجات، إذا شفت عرض بموقع أول مرة تسمع فيه، والعرض خيالي وراح تستفيد منه، وتبي تتأكد أن الموقع آمن أو لا (عشان تشتري منه) استخدم هذا الموقع راح يعطيك النصيحة”.

رابط الموقع الذي نصح به المختص التقني (هنا)

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