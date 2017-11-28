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العمل توضح طريقة استقدام «العمالة المنزلية» إلكترونياً في 5 خطوات

العمل توضح طريقة استقدام «العمالة المنزلية» إلكترونياً في 5 خطوات
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، إن خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية، من خلال شركات ومكاتب الاستقدام المعتمدة عبر برنامج “مساند”، تتم من خلال 5 خطوات إلكترونية ميسّرة للتعاقد مع المكاتب لاستقدام العمالة المنزلية؛ تبدأ بالتسجيل بالبوابة وتحديد التأشيرة، ثم تحديد نوع الاستقدام، ثم إرسال الطلب لعدد 3 مكاتب (شركات استقدام) بحد أقصى، ثم الاطلاع على عروض التعاقد المرسلَة من قبل مزوِّدي الخدمة المرخص لهم واختيار المناسب منها، وبعد قبول العرض يتم اختيار السير الذاتية المناسبة للعمالة ودفع المبلغ عن طريق “سداد”.

وأوضح أباالخيل إن الخدمة توفر منصة إلكترونية سهلة الاستخدام، لعرض الخدمات المُقدَّمة من مكاتب وشركات الاستقدام، والتي تقدم جميع إجراءات وعناصر العملية التعاقدية، ابتداءً من الاتفاقات الأولية بين صاحب العمل ومقدمي خدمات الاستقدام، مرورا بعملية التعاقد والدفع إلكترونيًا، وانتهاءً بوصول العاملة المنزلية إلى المملكة.

وتتيح بوابة “مساند” لمستخدميها عبر الرابط: www.musaned.gov.sa التعرف على المكاتب والشركات المرخَّص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة، بعد التسجيل في البوابة واتباع عدة خطوات سهلة للتعاقد، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على حقوق العمالة المنزلية، وحقوق صاحب العمل، وواجبات الطرفين أثناء فترة التعاقد بينهما.

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