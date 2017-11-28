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تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
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تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
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تواصل – هياء الدكان:

كرم مدير مكتب تعليم الروضة شرق الرياض عماد بن محمد الهذيل ثلاثة معلمين آثروا العودة لمدارسهم دون التمتع بإجازاتهم المرضية، على الرغم من تعرضهم لأزمات صحية، ويتيح لهم النظام حق الراحة.

وتسلم معلم مادة الرياضيات بابتدائية حي الروضة محمد بن سعد بن شديد العمري درع التكريم من مدير المكتب، فيما نال المعلم سلمان بن سعد بن محمد العمري أحد منسوبي ثانوية الأمير محمد بن عبدالعزيز التكريم من مساعد مدير المكتب سعيد القرني، كما حظي ناصر بن عبدالعزيز العقيل معلم مادة العلوم في متوسطة الشيخ عبدالرحمن الدوسري بذات التكريم.

ولقيت بادرة مكتب التعليم بالروضة بالغ الأثر في نفوس المعلمين وقادة المدارس، كما ثمن أولياء الأمور الحس الإنساني والتربوي للمعلمين وهم يعودون إلى محاضن العلم لمواصلة رحلة “الحرف”.

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