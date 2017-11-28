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مراقبون يكشفون أسباب تغيب لبنان عن اجتماعات التحالف الإسلامي

مراقبون يكشفون أسباب تغيب لبنان عن اجتماعات التحالف الإسلامي
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تواصل – متابعات:

رأى مراقبون للشأن اللبناني، أن هناك أربعة أسباب رئيسية أدت إلى غياب لبنان من المشاركة في اجتماعات التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، مبينين أن هذه الأسباب تتمثل في: نفوذ ميليشيا حزب الله على قرارات الرئيس اللبناني ميشيل عون، وثانياً في غياب رغبة تحسين العلاقات مع الرياض، وثالثاً القلق من الرسائل المباشرة لمخرجات المؤتمر، وأخيراً غياب جهة مستقلة تمثل السياسة الخارجية للبلاد.

وقال أمين سر حركة «التجدد الديموقراطي»، الباحث، أنطوان حداد، إن لبنان ارتكب خطأً جسيماً بتغيّبه عن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والذي عُقد في الرياض أول أمس، مشيراً إلى أن بيروت معنيَّة بشكل مباشر بمسائل مكافحة الإرهاب، والتكاتف مع جميع الدول العربية والإسلامية لمواجهة خطره.

وأوضح حداد – وفقاً لـ«الوطن» – أن المؤتمر كان له ثقل سياسي إقليمي ودولي، باعتبار عدد الدول المنتمية إليه، مبيناً أن لبنان كان في طليعة الدول التي تصدت للإرهاب، والجيش اللبناني كان من أوائل الأطراف في خندق المواجهة، لافتاً إلى أن المؤتمر كان يعد فرصة مناسبة لتحسين علاقة بيروت مع الرياض، وإعادة بعض التوازن إلى السياسة الخارجية.

وأضاف حداد، أن غياب تمثيل لبنان عن المؤتمر، يعكس وجود نفوذ قوي على القرار السيادي اللبناني، وأن هذه الخطوة تعكس وجود ضغوطات من قبل أطراف نافذة للهيمنة على القرار الحكومي المستقل، مشيراً إلى أن موقف عون حول تكليف وزير الدفاع للمشاركة في مؤتمر الرياض، تم الامتناع عنه، يعد قراراً غير موفق ويقدح في حياد رئاسة الجمهورية.

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