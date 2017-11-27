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جامعة الشمالية توضح ملابسات التعاقد مع أكاديمي مشتبه في تورطه بقضية رشوة

جامعة الشمالية توضح ملابسات التعاقد مع أكاديمي مشتبه في تورطه بقضية رشوة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت جامعة الحدود الشمالية عن ملابسات التعاقد مع أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة – من جنسية عربية – الذي يواجه اتهامات بتلقي رشوة من طالباته أثناء تدريسه في جامعة ببلاده، ووثق ذلك مقطع فيديو تم تداوله وهو يتفاوض معهن.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الحدود الشمالية الدكتور مفضي الشراري في مداخلة له أمس (الاثنين) على قناة “العربية” إن الأستاذ الجامعي المذكور تم التعاقد معه بعد التأكد من كفاءته وسلامة جميع وثائقه وخبراته السابقة.

وأضاف أنه كان يعمل في جامعتين سعوديتين، وقد أثنوا عليه وأفادوا بأنه متميز في عمله ولا توجد عليه أي ملاحظات تمنع التعاقد معه، ولديه تصريح بذلك، وأن استقالته كانت بناءً على طلبه.

وتابع الشراري بأنه لرغبة الجامعة في التعاقد معه، تمت إحالة وثائقه إلى الجهات المختصة في بلاده، وتمت مصادقتها، وذلك من الملحقية والسفارة، ولم يذكروا عليه أي ملاحظات.

يذكر أن أمير الحدود الشمالية كان قد وجّه في وقت سابق إدارة الجامعة بمراجعة جميع طلبات التوظيف للسعوديين، والعمل على استقطاب الكفاءات المتميزة، وضرورة عقد لقاء مع جميع المتقدمين سابقاً ووقف التعاقدات غير الضرورية.

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